Активи компанії SIA Royal pay Europe, пов'язаної з Росією, були стягнуті Вищим антикорупційним судом і передані в дохід держави.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Згідно з відомостями, суд задовольнив позов Міністерства юстиції України щодо застосування до компанії санкцій у вигляді стягнення активів на користь держави. Рішення було прийняте на підставі матеріалів кримінального провадження, яке вело ДБР.

Під час розслідування встановлено зв’язок SIA Royal pay Europe з російським букмекером 1xBet, який представлений в Україні компанією “Твоя беттінгова компанія”, а також з іншими компаніями та особами, чиї дії завдали шкоду національним інтересам та національній безпеці в умовах воєнного стану.

Підтверджено, що на українських банківських рахунках SIA Royal pay Europe знаходяться кошти, пов’язані з російським бізнесом та капіталом, загальна сума яких перевищує 1,8 млрд гривень без належного підтвердження джерел їхнього походження.

Нині триває досудове розслідування за наступними статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);