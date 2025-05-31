Про це донька композитора Каарін повідомила агенції Associated Press

На 84-му році життя пішов з життя американський композитор Альф Клаузен, який протягом 27 років створював музику для популярного мультсеріалу “Сімпсони”. Про його смерть повідомила донька Каарін, звернувшись до агенції Associated Press.

Клаузен помер 29 травня у своєму домі в Лос-Анджелесі, після тривалої боротьби з хворобою Паркінсона, яка тривала останні десять років.

Відомий не лише завдяки “Сімпсонам”, Альф також створював музику для інших телесеріалів, таких як “Місячне сяйво” та “Альф”. Останній він жартома називав не своїм родичем через схожість імен.

Протягом своєї кар’єри композитор отримав 30 номінацій на премію “Еммі”, з яких 21 стосувалася його роботи над “Сімпсонами”. Він двічі здобував цю престижну нагороду у 1997 та 1998 роках.

Хоча головну тему мультсеріалу написав Денні Елфман, Клаузен приєднався до проєкту у 1990 році і відповідав за більшість музичних партій до 2017 року. За цей час він створив близько 600 партитур і диригував оркестром, до складу якого входило 35 музикантів.

Альф Клаузен підходив до музики “Сімпсонів” як до драматичного твору, зазначаючи:

“Я озвучую емоції персонажів, а не конкретні дії на екрані”.

Ел Джин, один із перших сценаристів “Сімпсонів”, висловив свої співчуття у соціальних мережах:

“Клаузен був неймовірно талановитою людиною, яка так багато зробила для «Сімпсонів»”. – Ел Джин

Крім роботи над “Сімпсонами”, Клаузен також створював музику для фільмів 1980-х років, серед яких “Сплеск”, “Повелитель звірів” та “Місячне сяйво”.

У Альфа Клаузена залишилися дружина Саллі, діти Каарін, Скотт і Кайл, пасинки Джош та Емілі, а також 11 онуків.