Українська система Algiz AM для глушіння дронів Mavic: інновації від Brave1

Про це у Facebook повідомила пресслужба оборонного кластера Brave1 з Facebook пресслужба оборонного кластера Brave1Повідається

Українські інженери розробили новітній комплекс радіоелектронної боротьби під назвою Algiz AM, який здатний ефективно глушити дрони Mavic. Про це повідомила пресслужба оборонного кластера Brave1.

У сучасних бойових умовах безпілотники Mavic стали одним із найпоширеніших засобів. Тому для протидії російським дронам цього типу була створена система Algiz AM, що активно придушує їхні канали зв’язку.

Дрони Mavic обладнані високоякісними камерами, які дозволяють проводити розвідку в реальному часі. Модель Mavic 3T має також тепловізійну матрицю, що забезпечує можливість розвідки в будь-яких погодних умовах і вночі.

Algiz AM має ряд ключових характеристик, серед яких можливість зміни напрямку випромінювання на 360°, що дозволяє швидко реагувати на загрози. Система також забезпечує дистанційне керування, що дозволяє операторам працювати з укриття, а її мобільна платформа забезпечує швидке розгортання та маневрування в польових умовах.

“Brave1 підтримав команду розробників із проходженням кодифікації – це пришвидшило шлях до впровадження в підрозділах Сил оборони. Також кластер допоміг налагодити ефективну взаємодію виробника з військовими, що дозволило вдосконалити засіб відповідно до реальних потреб фронту.” – Пресслужба Brave1

У Brave1 зазначили, що назва РЕБ Algiz походить від однойменної руни, яка символізує захист, що система забезпечує на передовій, рятуючи життя українських військових.

Огляд кластера Brave1

26 квітня 2023 року в Україні було запущено Defence Tech кластер Brave1 – платформу для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Мета платформи – збільшення виробництва зброї та техніки.

28 квітня 2025 року з’явився Brave1 Market – маркетплейс новітніх технологій для українських військових. Це дозволяє підрозділам ЗСУ самостійно обирати техніку для бойового застосування, купуючи її за кошти військової частини. Спочатку оплата здійснюється грошима, а згодом – за допомогою “є-балів”.

Станом на червень 2025 року на платформі зареєстровано понад 3,6 тисячі розробок, з яких 300 кодифіковані за стандартами НАТО за підтримки Brave1. Загальна сума виданих грантів на оборонні інновації досягла 50 мільйонів доларів, а залучені інвестиції в український оборонний сектор перевищили 65 мільйонів доларів.