Валерій Маркус, відомий як колишній головний сержант 47 ОМБр і автор книг, вперше за тривалий час повернувся до публічної діяльності.

Валерій Маркус – військовослужбовець, письменник і громадський діяч. У 2014 році він став до лав Збройних Сил України, а після початку повномасштабного вторгнення долучився до 47-ї ОМБр.

У новому відео Маркус розповів про конфлікт з керівництвом бригади, зокрема з чинним заступником командира бригади Іваном Шаламагою.

Він зазначив, що конфлікт з ним почався ще в 2022 році, коли Івану Шаламазі запропонували стати командиром батальйону, а йому – обійняти посаду головного сержанта. За словами Маркуса, він одразу мав ідеї для реорганізації підрозділу, щоб зробити його унікальним:

“Я хотів створити батальйон, який виділявся би серед інших, а не просто заповнити його тими, кого спіймають у наливайках”, – наголосив Маркус.

Однак, за його словами, Шаламага не підтримував ініціатив і виявляв бездіяльність.

“Він був присутнім на відборі лише в перший день, а потім просто поїхав додому, бо йому набридло”, – розповів військовий.

Маркус звинуватив Шаламагу в тому, що той ігнорував проблеми формування батальйону, якими доводилося займатися однойменному благодійному фонду. Крім того, він натякнув на можливе використання посади для власного збагачення.

“Шаламага покращував своє фінансове становище за рахунок своєї посади”, – додав він.

На його появу у медіапросторі різко відреагувала Аліна Михайлова – парамедикиня та керівниця медичної служби “Ульф” батальйону “Вовки Да Вінчі”.

У соціальних мережах вона прокоментувала його відео, назвавши це спробою привернути увагу.

“Будь ласка, не тягніть цього дурачка Валєру в інформаційний простір. Це вже навіть не смішно – він просто сумує за медійністю та донатами”, – заявила вона.

Михайлова наголосила на абсурдності порівняння Маркуса з бойовими офіцерами, натякаючи на його слабкі результати.

“Ідіть краще подивіться, яку нагороду отримав полковник Луценко. Спитайте в нього про Донецьк і про те, як справи на фронті”, – додала вона.

Також Аліна Михайлова порекомендувала звернути увагу на важливіші проблеми, зокрема на Покровський напрямок, де росіянам залишилося 1,5 км до міста.