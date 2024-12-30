Допис у її Instagram.
“Цей пост – не просто мій гнів, це мій протест. Бо те, що я бачу і з чим стикаюся, — ганьба для всієї системи військової медицини. Я вже задовбалась боротися з цим ідіотизмом як начмед батальйону, бо це все абсолютний відчай”, – зазначила Михайлова.
Особливу увагу в своїй заяві вона приділила фактам порушення стандартів надання медичної допомоги, що ставлять під загрозу життя та здоров’я поранених військових.
“Пораненому затампонували очі бінтом. Очі!”, – підкреслила вона, зазначивши, що подібна практика є неприпустимою.
У тексті йшлося також про невігластво деяких медиків у питаннях переливання крові, геморагічного шоку та використання невідповідних препаратів. Михайлова назвала це “показником повної профнепридатності”.
“Ця людина не читає протоколи, не знає стандартів надання допомоги пораненим, порушує і ставить під сумнів діючі стандарти МОЗ”, – написала вона.
У заяві також згадано приклади, коли помилки медиків призводили до трагічних наслідків. Наприклад, у 2015 році через неправильно надану допомогу військовий повністю втратив зір.
Михайлова запропонувала конкретні заходи для покращення системи:
- Жорстка атестація лікарів, зокрема керівників медичних підрозділів.
- Обов’язкові регулярні навчання та тренінги.
- Контроль компетенцій, зокрема знання протоколів.
- Накладення відповідальності за помилки, що призвели до інвалідності чи смерті.
- Ретельний аналіз кожного випадку неналежного надання допомоги.
На завершення свого посту Михайлова оголосила про свої наміри домогтися розгляду ситуації на рівні командування.
“Начальник медроти 33 бригади – страшний спеціаліст Войтюк. Я буду ініціювати службове розслідування для визначення компетентності і вашої профпридатності загалом”, – заявила вона.
Аліна Михайлова закликала керівництво військової медицини впровадити зміни, щоб уникнути подальших трагедій та забезпечити належний рівень медичної допомоги для українських військових.
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