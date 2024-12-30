Аліна Михайлова - парамедикиня та керівниця медичної служби “Ульф”, оприлюднила гостру заяву щодо катастрофічного стану військової медицини. У своєму пості вона наголосила на некомпетентності деяких медичних працівників, які займають відповідальні посади, та анонсувала службове розслідування для оцінки профпридатності начальника медичної роти 33 бригади Войтюка.

Допис у її Instagram.

“Цей пост – не просто мій гнів, це мій протест. Бо те, що я бачу і з чим стикаюся, — ганьба для всієї системи військової медицини. Я вже задовбалась боротися з цим ідіотизмом як начмед батальйону, бо це все абсолютний відчай”, – зазначила Михайлова.

Особливу увагу в своїй заяві вона приділила фактам порушення стандартів надання медичної допомоги, що ставлять під загрозу життя та здоров’я поранених військових.

“Пораненому затампонували очі бінтом. Очі!”, – підкреслила вона, зазначивши, що подібна практика є неприпустимою.

У тексті йшлося також про невігластво деяких медиків у питаннях переливання крові, геморагічного шоку та використання невідповідних препаратів. Михайлова назвала це “показником повної профнепридатності”.

“Ця людина не читає протоколи, не знає стандартів надання допомоги пораненим, порушує і ставить під сумнів діючі стандарти МОЗ”, – написала вона.

У заяві також згадано приклади, коли помилки медиків призводили до трагічних наслідків. Наприклад, у 2015 році через неправильно надану допомогу військовий повністю втратив зір.

Михайлова запропонувала конкретні заходи для покращення системи:

Жорстка атестація лікарів, зокрема керівників медичних підрозділів. Обов’язкові регулярні навчання та тренінги. Контроль компетенцій, зокрема знання протоколів. Накладення відповідальності за помилки, що призвели до інвалідності чи смерті. Ретельний аналіз кожного випадку неналежного надання допомоги.

На завершення свого посту Михайлова оголосила про свої наміри домогтися розгляду ситуації на рівні командування.

“Начальник медроти 33 бригади – страшний спеціаліст Войтюк. Я буду ініціювати службове розслідування для визначення компетентності і вашої профпридатності загалом”, – заявила вона.

Аліна Михайлова закликала керівництво військової медицини впровадити зміни, щоб уникнути подальших трагедій та забезпечити належний рівень медичної допомоги для українських військових.