Алла Сенченко: Ветеранка, полонена та учасниця Invictus Games 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Алла Сенченко розпочала свою військову службу у 2018 році. Після звільнення вона пішла у запас, але з початком повномасштабного вторгнення повернулася до лав Збройних Сил України. У 2022 році, під час оборони Лиману в Донецькій області, Алла потрапила в полон, де стала свідком жахливого розстрілу двох своїх товаришів по службі російськими військовими.

Її полон тривав 8 місяців і 11 днів. Після повернення в Україну фізичні навантаження стали важливою частиною її реабілітації, допомагаючи відновити функціонування м’язів. Саме в цей період Алла приєдналася до української команди на Іграх нескорених і взяла участь у Invictus Games 2025, які проходили в канадському Ванкувері.

Сьогодні Алла здобуває освіту психолога, займається шиттям одягу та активно займається спортом, вважаючи це важливим елементом своєї реабілітації. Водночас вона бореться з депресією, яка стала наслідком її переживань.

У рамках проєкту Nostos. Повернення героїв Алла поділилася своїм бойовим досвідом, найстрашнішими моментами в полоні та емоціями, які вона відчула після повернення додому.

Проєкт “Nostos. Повернення героїв” присвячений українським ветеранам і ветеранок, які потребують підтримки у складні часи. Це дев’ять історій людей, які мають не завжди видимі фізичні рани, але чий життєвий шлях і досвід є надзвичайно важливими.

Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Європейського Союзу. Важливо зазначити, що зміст є виключною відповідальністю організації, яка його створила, і не обов’язково відображає позицію ЄС.