Ком’юніті-центр Alliance.Global у Полтаві: допомога ЛГБТІК+ та переселенцям

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Ком’юніті-центр “Alliance.Global Poltava” надає широкий спектр послуг для представників ЛГБТІК+, включаючи психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу. Віталій Кот, регіональний координатор громадської організації “АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ” у Полтаві, зазначив, що центр відкритий як для місцевих жителів, так і для переселенців зі спільноти.

«У нас можна отримати гуманітарну, психологічну допомогу. У нас в штаті працює два психологи. У нас можна отримати консультації, як юридичні, так і адвокаційні. У нас можна отримати послуги, так звані ВІЛ-сервіси – безкоштовні презервативи, лубриканти, тестування на ВІЛ, гепатит B, С та сифіліс», – Віталій Кот

Центр також пропонує можливість роздрукувати документи, скористатися Wi-Fi, зарядити гаджети та насолодитися кавою. Гуманітарна допомога надається за потребою, зокрема продуктові сертифікати та засоби гігієни.

«По-перше, продуктові сертифікати та на гігієну. Це не завжди, лише за певними запитами, за потреби. Ми дуже уважно слухаємо кожну людину, її історію і залежно від потреб стараємося допомогти», – Віталій Кот

Громадська організація “АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ” працює в Україні вже 24 роки, а представництво у Полтаві було відкрито у 2022 році. З того часу понад пів тисячі людей звернулися за допомогою. Ком’юніті-центр функціонує з лютого 2023 року.

«Представництво відкрито нашим головним офісом, а я лише це ініціював, тому що я сам ВПО і я відчув в цьому велику потребу. Через нас пройшло дуже багато людей, тому що було декілька хвиль переселень до Полтави. Люди їхали перш за все з Харкова, Херсона, Сум, Луганської області. До нас також їхали з Маріуполя. Це були люди, які певний час жили в Полтаві й отримували від нас якусь допомогу», – Віталій Кот

Центр виконує важливу роль у ресоціалізації, пропонуючи консультації за принципом «рівний – рівному», групові психологічні заходи, інформаційно-освітні події, майстер-класи, арттерапії, кіноклуби та інші активності. Організація також активно бере участь у засіданнях Координаційної ради з проблем ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії.

Ком’юніті-центр розташований за адресою: вулиця Європейська, 107 у Полтаві.