Альона Гетьманчук призначена главою Місії України при НАТО у 2025 році

Відповідний указ оприлюднений на сайті президента України

Володимир Зеленський, президент України, оголосив про призначення Альони Гетьманчук новою главою Місії України при НАТО. Цей указ був опублікований на офіційному сайті президента 13 червня 2025 року.

Альона Гетьманчук, яка раніше обіймала посаду директорки центру “Нова Європа” та працювала позаштатною старшою аналітикиню в Євразійському центрі Atlantic Council (США), замінила Наталію Галібаренко на цій важливій посаді.

У своєму пості на Facebook Гетьманчук акцентувала увагу на значущості цього моменту для України, НАТО та їхньої спільної співпраці.

“Усвідомлюю відповідальність. Дякую за довіру.” – Альона Гетьманчук

Вона також підкреслила, що наразі зосереджена на підготовці до Саміту НАТО, який відбудеться в Гаазі.

Нагадаємо, що в грудні 2024 року президент Зеленський анонсував понад 30 нових призначень українських послів, серед яких Альона Гетьманчук на посаді представниці України в НАТО, Андрій Мельник – представником України в ООН замість Сергія Кислиці, а Наріман Джелял – послом України в Туреччині.