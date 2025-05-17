Реперка alyona alyona висловила свою думку щодо виступу Греції на “Євробаченні-2025”, який, на її думку, має багато спільного з виступами українських артистів, зокрема Джамали та її спільного номера з Jerry Heil. Вона поділилася своїми враженнями під час коментування фіналу конкурсу.

«Як у Яни відкривалася ця штука», – так прокоментувала alyona alyona початок виступу Греції, підкреслюючи, що він нагадує їй про минулі шоу.

У номері Клавдії з’являються зорі, тоді як у виступі Jerry Heil та alyona alyona були феєрверки. Реперка зазначила, що хоча ці спецефекти називають феєрверками, вони несуть іншу символіку, зрозумілу українцям. «Всі українці знають, що це за феєрверк і звідки він береться», – додала вона.

Також alyona alyona згадала про виступ Джамали, зазначивши: «У Джамали було таке дерево». Вона підкреслила, що важливо пишатися тим, що інші країни черпають натхнення з української культури. «Ми задаємо тренди», – наголосила артистка.

Цього року Україну на “Євробаченні” представляє гурт Ziferblat, який виступив у фіналі під номером 7.