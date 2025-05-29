Обвал балкону в Києві: режисер Крістофер Волтерс отримав струс мозку

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 25 травня в Подільському районі Києва стався інцидент, що шокував місцевих мешканців: обвалився балкон, на якому перебував американський режисер Крістофер Волтерс. Внаслідок падіння він отримав струс мозку. Режисер поділився деталями події, яка стала для нього справжнім випробуванням.

Крістофер та його дружина Уляна проживали в цьому будинку близько двох місяців і не підозрювали, що балкон може бути небезпечним. Вранці того дня пара насолоджувалася кавою на свіжому повітрі, не підозрюючи, що їх чекає небезпека.

Обвал стався близько опівночі, коли Крістофер працював, а Уляна відпочивала. “Я вийшов покурити, сів на стільчик і слухав подкаст. Раптом почув гучний тріск, і наступної миті впав разом із балконом. Я забив голову і не міг бачити. Уляна прийшла і допомогла мені дійти до будинку”, – розповів режисер про жахливий момент.

Уляна прокинулася від гучного звуку і побачила, що балкон обвалився, а її чоловік лежить серед уламків. “Кілька секунд була тиша, і я дуже злякалася. Потім він почав кричати, і я зрозуміла, що він живий”, – згадує вона, зазначаючи, що у Крістофера була кров на голові.

Після виклику “швидкої” Волтерса госпіталізували, де лікарі підтвердили діагноз – струс мозку. Наразі режисер відчуває головокружіння, але намагається залишатися оптимістом.

Крістофер підкреслив, що цей випадок має стати сигналом для всіх. “Розуміємо, що в країні війна і бракує коштів на ремонти, але потрібно проводити інспекції та ставити попереджувальні знаки – ‘Не ходити під балконом’. Тут ходять люди, і добре, що немає дітей, які можуть бігати. Ми не очікували такого, але хочемо попередити про небезпеку”, – зазначив він.

Хоча пара не планує вимагати компенсації, вони наполягають на проведенні перевірок усіх балконів у місті, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що будинок, де стався обвал, зведено у 1905 році, і він потребує особливої уваги. Оскільки керуючі компанії не мають прямого доступу до балконів, обстеження можливе лише за заявками власників. Адміністрація закликає мешканців негайно повідомляти про ознаки руйнування балконів для оперативного реагування.

Очільник КМДА Тимур Ткаченко доручив голові Подільської РДА Володимиру Наконечному взяти ситуацію під контроль та провести інспекцію фасадів будинку.

Крістофер Волтерс – відомий американський режисер, оператор і продюсер, який здобув популярність завдяки своїм соціальним та гуманітарним проектам. Його документальний фільм “Comedy of War: Laughter in Ukraine” був представлений на кінофестивалі Tribeca у 2023 році, де він розповідає про чотирьох українських стендап-коміків, які використовують гумор як засіб спротиву під час війни.

У 2023 році Волтерс заснував компанію American Media Ukraine, метою якої є створення змістовних історій про життя в Україні для американської аудиторії та сприяння культурному обміну між країнами.