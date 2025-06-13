Американці розділені у ставленні до дій Трампа під час протестів і імміграції

Як свідчить опитування Reuters

Ставлення американців до дій президента Дональда Трампа під час протестів, що відбулися у Лос-Анджелесі, виявилося розділеним. Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, яке завершилося 12 червня, близько 35% респондентів підтримують його дії, тоді як 50% висловили незгоду з його реакцією на протести.

Опитування показало, що 48% учасників вважають, що президент має право залучати військових для підтримки порядку, коли протести стають насильницькими. Проте 41% респондентів не погодилися з цим. Партійна приналежність суттєво вплинула на думки: республіканці в основному підтримують введення військ, тоді як демократи виступають проти.

Крім того, 46% опитаних вважають, що протестувальники, які виступають проти міграційної політики Трампа, зайшли занадто далеко, тоді як 38% не поділяють цю думку. Протести охопили й інші великі міста США, такі як Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон і Сан-Антоніо, де проживає значна кількість іммігрантів.

Деталі опитування та ставлення до імміграційної політики

Опитування, яке охопило 1136 американців, має похибку близько 3%. Воно виявило, що 52% респондентів підтримують посилення депортацій нелегальних іммігрантів, включаючи одного з п’яти демократів і дев’ять з десяти республіканців. Водночас 49% вважають, що Трамп перевищив свої повноваження у затриманнях іммігрантів, тоді як 40% вважають його дії прийнятними.

Американці також негативно оцінили погрози Трампа щодо арешту посадовців-демократів, таких як губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом. Лише 35% респондентів вважають, що президент має право віддавати накази про арешт місцевих чиновників, які намагаються перешкодити федеральному контролю імміграції.

Хід протестів у США

Протести розпочалися 6 червня у Лос-Анджелесі після арешту 118 іноземців співробітниками імміграційної служби. Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що на протестах було близько 1000 учасників, які оточили будівлю федеральних правоохоронних органів та напали на співробітників ICE.

7 червня у Парамаунті, штат Каліфорнія, відбулися нові зіткнення, де поліція застосувала сльозогінний газ та інші засоби для розгону протестувальників, які кидали каміння в автомобілі прикордонної служби. Під час протесту був заарештований профспілковий лідер, звинувачений у перешкоджанні роботі правоохоронців.

Каліфорнія має значну частину населення, що складається з латиноамериканців та людей іноземного походження. У відповідь на сутички, адміністрація Трампа оголосила про залучення 2000 службовців Нацгвардії для захисту співробітників ICE та інших федеральних органів, які виконують свої обов’язки. Вони будуть розгорнуті на 60 днів, а остаточне рішення залишиться за міністром оборони США.