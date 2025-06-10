Американці проти насильницьких імміграційних протестів: позиція експертів і судові перспективи

За інформацією поліції Лос-Анджелесу та згідно з повідомленням National Public Radio, у Лос-Анджелесі станом на ранок 10 червня затримано понад 50 осіб у зв’язку з протестами.

Більшість американців не підтримують радикальні дії протестувальників, пов’язані з імміграцією, і очікують від уряду рішучих заходів у відповідь на насильство. Судовий процес, що стосується відправки Національної гвардії до Лос-Анджелеса, може прояснити юридичні аспекти цієї ситуації. Про це розповів Метью Бойз, старший науковий співробітник Інституту Гудзона та колишній заступник помічника держсекретаря США з питань Центральної Європи.

За словами Бойза, більшість американців виступають проти насильницьких протестів. Він вважає, що уряд Каліфорнії та влада Лос-Анджелеса не відображають думки більшості громадян, які підтримують повернення мігрантів, що перебувають у США нелегально.

“Країна більше на боці спроб видалити цих протестувальників, […] які перебувають тут нелегально. Ми бачили, як ці демонстрації виходили з-під контролю в інших містах і в минулому.” – Метью Бойз

Він також зазначає, що агресивні дії протестувальників, такі як розмахування іноземними прапорами, напади на автомобілі та погроми, відштовхують більшість американців. Бойз сумнівається, що дії губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома сприятимуть його політичним амбіціям, оскільки недостатня реакція на протести може знизити його шанси стати кандидатом у президенти від Демократичної партії.

Щодо участі військових у подіях у Лос-Анджелесі, Бойз підкреслює, що це питання викликає юридичні суперечки, які мають бути розглянуті в судах. Він наголошує, що американське законодавство щодо використання військових у внутрішніх конфліктах має неоднозначні тлумачення.

“Це питання закону та порядку – це те, до чого він ставиться досить серйозно.” – Метью Бойз

Експерт вважає, що судовий позов штату Каліфорнія проти федерального уряду може допомогти прояснити правові рамки застосування сили. Він назвав це “непоганою ідеєю”, яка сприятиме врегулюванню суперечок щодо законів, що довгий час були нечітко витлумачені або не застосовувалися.

Згідно з даними, з початку протестів було мобілізовано близько 4000 військовослужбовців Національної гвардії. Майже 2000 з них наразі перебувають у Лос-Анджелесі, а Дональд Трамп закликав додатково направити ще 2000 військових.

Станом на ранок 10 червня у Лос-Анджелесі затримано понад 50 осіб. Місцева поліція повідомляє про 50 арештів за вихідні, хоча загальна кількість затриманих сягає близько 70, за даними національного радіо.

Історія міграційних протестів у США

Перші протести почалися ввечері 6 червня у Лос-Анджелесі після того, як співробітники імміграційної та митної служб за тиждень перевірок заарештували щонайменше 118 іноземців за ймовірні порушення імміграційного законодавства.

Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що на протестах було близько 1000 учасників заворушень. Демонстранти оточили будівлю федеральних правоохоронних органів і нападали на співробітників ICE (Імміграційної та прикордонної служби США).

7 червня у Парамаунті (штат Каліфорнія) біля магазину Home Depot відбулися нові зіткнення неподалік офісу Міністерства внутрішньої безпеки. Поліція застосувала сльозогінний газ, світлошумові гранати та перцеві балончики, а протестувальники кидали каміння та цемент у машини прикордонної служби.

За інформацією, під час протесту було заарештовано профспілкового лідера, якого звинуватили у перешкоджанні роботі правоохоронних органів.

Штат Каліфорнія має значну частку латиноамериканців та людей іноземного походження, згідно з даними перепису населення.

Адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про залучення 2000 військовослужбовців Національної гвардії для підтримки співробітників ICE та інших федеральних органів у зв’язку з протестами. Військові будуть розгорнуті на 60 днів, а остаточне рішення щодо їх перебування ухвалюватиме міністр оборони США.