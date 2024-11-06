Американка українського походження Вікторія Спартц здобула перемогу на виборах до Палати представників від штату Індіана, отримавши підтримку впливових груп й обійшовши демократичну суперницю.

Про це повідомляє Associated Press.

На виборах до Палати представників США в штаті Індіана американка українського походження Вікторія Спартц здобула перемогу.

Хоча минулого року Спартц оголосила про намір не балотуватися знову, вона змінила своє рішення та подала документи на участь у виборах незадовго до завершення терміну.

На цих виборах її головною суперницею стала представниця Демократичної партії Дебора Пікетт, яка має досвід служби в армії США. Кампанія Спартц отримала підтримку низки значних організацій, включно з асоціаціями власників зброї, рухами противників абортів і спільнотами малого бізнесу.

Крім Спартц і Пікетт, у виборчому бюлетені були також інші кандидати: лібертаріанець Лаурі Шиллінгс і незалежний Роббі Слотер.