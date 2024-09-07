Про це повідомляє звіт Департаменту оборони США за 6 вересня.
Як зазначає “Мілітарний”, D&M не є компанією, яка буде контролювати виробництво боєприпасів, а виступає лише будівником об’єкта. D&M є постачальником готових рішень з виробництва боєприпасів для урядових і комерційних клієнтів, які прагнуть отримати великомасштабні інженерні та виробничі рішення.
Деталі стосовно того, які саме боєприпаси будуть виробляти на заводі наразі невідомі. Але, є висока ймовірність того, що новий завод буде здійснювати виробництво гвинтівкових патронів у калібрі 5,56 мм та 7,62 мм.
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