Наразі холдингова компанія вже завершила будівництво нового заводу на території України та здійснює нарощування темпів та розширення виробництва.

Про це повідомляє звіт Департаменту оборони США за 6 вересня.

Як зазначає “Мілітарний”, D&M не є компанією, яка буде контролювати виробництво боєприпасів, а виступає лише будівником об’єкта. D&M є постачальником готових рішень з виробництва боєприпасів для урядових і комерційних клієнтів, які прагнуть отримати великомасштабні інженерні та виробничі рішення.

Деталі стосовно того, які саме боєприпаси будуть виробляти на заводі наразі невідомі. Але, є висока ймовірність того, що новий завод буде здійснювати виробництво гвинтівкових патронів у калібрі 5,56 мм та 7,62 мм.