Про це йдеться у заяві Спартц.
“Багато американців і європейців вже давно відчувають серйозні побоювання з приводу Єрмака.
Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина з і без того сумнівною репутацією, він би подав у відставку цієї зими, запевнивши українське керівництво в тому, що жодного нападу з боку Росії не станеться, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно”, – зазначається у повідомленні.
Спартц зокрема заявила, що Єрмак започаткував наклепницьку кампанію проти неї. Конгресвумен також сказала, що замість того, аби визнати свою армію та розпочати загальнонаціональні зусилля для її підтримки, Київ “на чолі з Андрієм Єрмаком грає в політику”.
“Київ, схоже, має гроші на реконструкцію другорядної інфраструктури, але не має грошей на підтримку солдатів, наприклад, на давно обіцяне житло для бійців АТО”, – йдеться у заяві.
- Діалог між Зеленським і Трампом вже налагоджено, — очільник МЗС Сибіга
- Єрмак: Реакція Зеленського на корупцію в МСЕК була адекватною, а незапрошення України до НАТО партнерами — пошук причин
- Адміністрація Трампа зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на поверненні окупованих територій – радник Трампа