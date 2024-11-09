Конгресвумен Сполучених Штатів Вікторія Спартц заявила, що голові Офісу президента України Андрієві Єрмаку потрібно піти у відставку.

Про це йдеться у заяві Спартц.

“Багато американців і європейців вже давно відчувають серйозні побоювання з приводу Єрмака. Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина з і без того сумнівною репутацією, він би подав у відставку цієї зими, запевнивши українське керівництво в тому, що жодного нападу з боку Росії не станеться, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно”, – зазначається у повідомленні.

Спартц зокрема заявила, що Єрмак започаткував наклепницьку кампанію проти неї. Конгресвумен також сказала, що замість того, аби визнати свою армію та розпочати загальнонаціональні зусилля для її підтримки, Київ “на чолі з Андрієм Єрмаком грає в політику”.

“Київ, схоже, має гроші на реконструкцію другорядної інфраструктури, але не має грошей на підтримку солдатів, наприклад, на давно обіцяне житло для бійців АТО”, – йдеться у заяві.