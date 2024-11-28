Дозвіл Сполучених Штатів Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою переданої зброї не підвищив ризик ядерної атаки.

Про це пише Reuters.

В американській розвідці вважають, що ядерний удар з боку Росії малоймовірний, незважаючи на “все більш войовничі заяви” президента Володимира Путіна.

“Але Росія, ймовірно, розширить кампанію саботажу проти європейських об’єктів, щоб посилити тиск на Захід через його підтримку Києва”, — заявили два високопоставлені посадовці.

За результатами кількох розвідувальних оцінок за останні сім місяців, малоймовірно, що послаблення обмежень на використання Україною американської зброї призведе до ядерної ескалації.

Декілька посадовців вважають, що занепокоєння щодо ескалації, включаючи ядерні загрози, були перебільшені, але наголошують, що загальна ситуація в Україні залишається небезпечною, і ядерну ескалацію не можна повністю виключити.