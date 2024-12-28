Про це повідомляє Reuters.
Як розповів співрозмовник агентству, система THAAD була використана для спроби перехоплення ракети з Ємену протягом останніх 24 годин, і аналіз визначить її успішність.
У соцмережах шириться відео, яке опублікував ізраїльський військовий, на якому, ймовірно, зафіксовано участь американської системи THAAD у перехоплені балістичної ракети.
“Я чекав на це 18 років”, — каже один із військових на відео.
THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – це мобільний наземний протиракетний комплекс для перехоплення ракет середньої дальності на висотах за межами атмосфери.
Саме такий комплекс може допомогти Україні збивати російський “Орєшнік”, — вважає керівник Інституту підготовки офіцерів Терезіанської військової академії Маркус Райснер.
Комплекс розробляє компанія Lockheed Martin. Ця система використовує концепцію “кінетичного перехоплення”, під час якої ціль знищують завдяки енергії зіткнення з апаратним блоком, що підвищує його ефективність.
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