Американський фондовий ринок завершив 2024 рік на історичному підйомі. Індекс S&P 500, який охоплює акції найбільших компаній США, за рік зріс на 23,3%, що стало другим поспіль роком значного зростання після підвищення на 24,2% у 2023 році. Це досягнення стало найкращим дворічним результатом з початку XXI століття.

Про це повідомляє Financial Times.

“Попри розпродажі наприкінці року, кошик акцій ‘блакитних фішок’ продемонстрував вражаючий результат”, – йдеться у повідомленні.

Зростання на ринку значною мірою пояснюється популярністю інвестицій у компанії, які активно використовують або розробляють технології штучного інтелекту. Лідерами стали акції виробника чіпів Nvidia, які за рік додали 172%, а також Meta, що зафіксувала зростання на 65%.

Загальний ринок у США перевершив показники в Європі та Азії. Для порівняння, європейський Stoxx 600 піднявся лише на 6%, британський FTSE 100 зріс на 5,7%, а акції Азійсько-Тихоокеанського регіону MSCI – на 7,6%.

Ключову роль у підйомі S&P 500 відіграли акції найбільших технологічних компаній, таких як Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet, Nvidia та Tesla. У США їхній успіх став основною рушійною силою ринку, підкреслюючи домінування “Чудової сімки” в економіці.

Фахівці зауважують, що успішність цих компаній і висока привабливість технологій штучного інтелекту сформували значний попит серед інвесторів, що підтримало стрімке зростання американських акцій.