Про це повідомляє Financial Times.

Посилаючись на занепокоєння національною безпекою, чиновники Держдепартаменту звернулися до Рубіо з проханням не поширювати заборону на діяльність USAID в Україні. Директива, яка набула чинності 25 січня, тимчасово призупиняє більшу частину американських програм за кордоном.

Попри те, що остаточне рішення ще не ухвалено, з Вашингтона надходять позитивні сигнали. Про це йдеться в електронному листі, розісланому співробітникам USAID в Україні.

“Ми не знаємо, чи буде запит схвалено повністю або частково, але є підстави для оптимізму”, — цитує лист FT.

Тим часом USAID призупинило виконання наказів про зупинення робіт, чекаючи офіційної відповіді. Однак до вечора суботи деякі підрядники вже отримали розпорядження про негайне припинення діяльності.

Тим часом посадовці та співробітники неурядових організацій в Україні попередили, що без виключення українських програм з 90-денного заморожування допомоги, підтримка шкіл та лікарень, а також економічні програми з розвитку енергетичної інфраструктури будуть під загрозою реалізації.

При цьому військова допомога Києву не підпадає під заморожування і це підтвердив FT український чиновник, знайомий із ситуацією: “Військова підтримка залишається недоторканою. Принаймні на цей момент вона точно не є частиною 90-денної заборони”.

Згідно зі статистичними даними Держдепартаменту, США надали Києву 65,9 мільярда доларів військової допомоги після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.