За кілька місяців до перших дебатів американські виборці неодноразово висловлювали сумніви щодо того, чи має президент Байден достатньо когнітивного здоров’я, щоб балотуватися на новий термін. Після невдалих дебатів з опонентом Дональдом Трампом ці сумніви зросли ще більше: тепер у майже трьох чвертей електорату, а також в його власній партії.

Про це пише CBS News.

Зазначається, що після дебатів із Дональдом Трампом зросла кількість виборців, які вважають, що Байден взагалі не повинен балотуватися на пост президента (з 54% у листопаді до 64% зараз). Майже половина його партії також вважає, що він не повинен тепер бути їх кандидатом.

Учасники опитування також майже не бачать загрози для демократії і верховенства права в разі перемоги Трампа — до цих загроз у своїй кампанії часто апелює Джо Байден.

При цьому 48% впевнені, що демократія і верховенства права збережуться, в разі перемоги Байдена, 47% — Трампа.

Як стверджує видання, покращення рейтингу Трампа сталося через те, що виборці вважають, що під час дебатів він чіткіше представив свої ідеї, виглядав більш президентським, викликав більше довіри, краще пояснив свою політику і — просто кажучи — виграв дебати.

Втім є багато виборців, які вважають, що жоден з кандидатів на теледебатах не показав себе не кращим чином.