Про це пише CBS News.
Зазначається, що після дебатів із Дональдом Трампом зросла кількість виборців, які вважають, що Байден взагалі не повинен балотуватися на пост президента (з 54% у листопаді до 64% зараз). Майже половина його партії також вважає, що він не повинен тепер бути їх кандидатом.
Учасники опитування також майже не бачать загрози для демократії і верховенства права в разі перемоги Трампа — до цих загроз у своїй кампанії часто апелює Джо Байден.
При цьому 48% впевнені, що демократія і верховенства права збережуться, в разі перемоги Байдена, 47% — Трампа.
Як стверджує видання, покращення рейтингу Трампа сталося через те, що виборці вважають, що під час дебатів він чіткіше представив свої ідеї, виглядав більш президентським, викликав більше довіри, краще пояснив свою політику і — просто кажучи — виграв дебати.
Втім є багато виборців, які вважають, що жоден з кандидатів на теледебатах не показав себе не кращим чином.
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