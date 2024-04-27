Про катастрофу повідомило CBS News.

Як повідомив американський військовий чиновник, безпілотник зазнав аварії 26 квітня. США ведуть розслідування щодо цього інциденту. Попередньо немає постраждалих внаслідок падіння дрона.

Повстанці-хусити, які підтримують Іран, взяли на себе відповідальність за збиття цього дрона. Зауважимо, що з листопада 2023 року хусити збили ще два подібні безпілотники MQ-9, обидва біля узбережжя Ємену. Перший був збитий на початку листопада, а другий – у лютому цього року.

За даними дослідницької служби Конгресу, безпілотник коштує близько 30 мільйонів доларів.

В якості контрзаходу США та Велика Британія за підтримки інших країн провели чотири раунди спільних авіаударів, щоб знищити сили хуситів у Ємені. Крім того, американські військові регулярно завдають ударів із самооборони по ракетам і безпілотникам, коли бачать, що хусити готуються до нападу.

Згідно з CBS News, безпілотники, які знаходяться біля узбережжя Ємену та над ним, використовуються американськими військовими для захисту комерційних і військових кораблів від постійних нападів хуситів.