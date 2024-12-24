Відомий американський подкастер Лекс Фрідман оголосив про домовленість щодо інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським. Ведучий планує провести розмову російською мовою, адже, за його словами, він і Зеленський вільно нею володіють.

Про це Фрідман написав у соцмережі X.

Він зазначив, що поки не володіє українською, хоча активно її вивчає, але обрав російську для інтерв’ю, щоб досягти більш глибокого та динамічного діалогу.

“Спілкування мовою, якою ми обидва вільно володіємо, призведе до найбільш глибокої, динамічної та потужної розмови. Це подарунок, який я прошу і на Різдво, і на Хануку”, – зазначив Фрідман.

Подкастер також заявив, що інтерв’ю буде перекладено українською та англійською, аби воно стало доступним для ширшої аудиторії.

Окрім того, ведучий поділився деталями про своє українське коріння. За його словами, його батьки народилися в Україні – у Києві та Харкові. Він розповів, що дівоче прізвище його матері – Федотова, а при народженні його назвали Олексієм.

“Моє повне ім’я при народженні – Олексій, але з самого початку всі завжди називали мене Лекс, або Льоха, або Льоша, або Льошенька”, – додав Фрідман.

Ведучий також наголосив на своїй незалежності та об’єктивності, запевнивши, що жодні впливи чи ресурси не можуть змусити його змінити свої переконання.

“Я не є прислужником ні путіна, ні Зеленського, ні Трампа, ні Воланда, ні Гендальфа тощо. Я не є нічиїм посіпакою. Жодні гроші, слава, влада, доступ не куплять мою думку чи мою чесність”, – написав Фрідман.

Підготовка до інтерв’ю стала важливою подією для подкастера, який прагне підкреслити особливу символічність цієї розмови. Вибір мови спровокував обговорення серед його підписників, адже деякі вважають, що розмова з українським президентом мала б відбуватися українською. Фрідман, зі свого боку, наголосив, що готовий адаптуватися, але його головна мета – створити змістовний діалог, який приверне увагу до ситуації в Україні.