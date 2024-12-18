Американський політичний оглядач Бенні Джонсон повідомив, що український президент Володимир Зеленський отримав запрошення на інавгурацію новообраного президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Х.

За його словами, запрошення також надійшло лідерам кількох інших країн, серед яких італійська прем’єрка Джорджія Мелоні, прем’єр Угорщини Віктор Орбан та президент Сальвадору Найїб Букеле.

Діяльність Бенні Джонсона

У вересні цього року стало відомо, що американська медіакомпанія, пов’язана з впливовими консервативними діячами, такими як Тім Пул, Дейв Рубін та Бенні Джонсон, отримала майже 10 мільйонів доларів від співробітників російських державних ЗМІ для створення контенту, що підтримує Кремль.

За даними Мін’юсту США, ці особи могли надати неправдиву інформацію щодо джерела фінансування.

Після звинувачень Пул та Джонсон заперечили будь-яку провину, стверджуючи, що стали жертвами. Пул зазначив, що це лише звинувачення, а Джонсон пояснив, що рік тому він надав контент медіа-стартапу за стандартною угодою, яка пізніше була розірвана.