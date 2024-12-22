Про це пише Associated Press.

За інформацію видання, американський винищувач F/A-18 був збитий над Червоним морем у результаті «дружнього вогню» ракетного крейсера США. Обох пілотів ВМС США згодом знайшли живими – вони встигли катапультувалися з підбитого літака. Один із них отримав легкі травми.

Центральне командування США повідомило, що збитий F/A-18 щойно злетів із палуби авіаносця USS Harry S. Truman. Відомо, що останній тиждень тому вирушив на Близький Схід, але не відомо, відколи авіаносець і його бойова група знаходились у Червоному морі.

«Ракетний крейсер USS Gettysburg, який входить до складу авіаносної ударної групи USS Harry S. Truman, помилково обстріляв і вразив F/A-18», — йдеться в заяві Центрального командування.

Видання зазначає, що не зрозуміло, як Gettysburg міг прийняти F/A-18 за ворожий літак або ракету, оскільки кораблі в бойовій групі пов’язані як радаром, так і радіозв’язком.

Водночас Центральне командування повідомило, що військові кораблі та авіація раніше збили кілька безпілотників хуситів та протикорабельну крилату ракету, запущену повстанцями. Раніше ворожий вогонь з боку хуситів давав морякам лічені секунди для прийняття рішень.

З моменту прибуття авіаносця в акваторію США посилили авіаудари по хуситах і Червоному морю та околицях. Однак присутність групи американських військових кораблів може спровокувати нові атаки з боку повстанців.

Так, у суботу ввечері та рано в неділю військові літаки США завдали авіаударів по Сані, столиці Ємену, яку хусити утримують під контролем із 2014 року. Центральне командування описало удари як атаки на «об’єкт зберігання ракет» і «командно-управлінський об’єкт».