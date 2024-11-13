Американський актор та співак Джаред Лето на своєму концерті зробив гучну заяву, сказавши, що в Сполучених штатах люблять і поважають усіх росіян.

Відповідне відео поширюється у мережі Х.

Актор Джаред Лето висловив підтримку громадянам Росії, поділившись думками про близькість між американцями та росіянами. Він зазначив, що, попри політичні розбіжності, фейкові новини, економічні та інформаційні баталії, жителі США цінують та люблять російський народ.

Лето наголосив, що вважає Росію та Америку природними друзями, які мають багато спільного в прагненні досягти власних мрій та жити для своїх близьких.

“Я хочу, щоб ви знали, що в Америці, ми любимо вас у Росії. Ми вважаємо вас у Росії. Росія і Америка є найбільш натуральними друзями у світі. Ми робимо те ж саме. Ми маємо те ж саме. Ми хочемо жити наші мрії та любити наші друзі та сім’ї”, – зазначив співак.

Лето також запевнив, що разом із дружиною Шенен вони планують повертатися до Росії впродовж усього свого життя.

Нагадаємо, що у 2005 році американський актор Джаред Лето знявся у фільмі “Збройний барон”, де виконав роль Віталія Орлова, брата головного героя Юрія Орлова (Ніколас Кейдж). Сюжет стрічки розповідає про підпільну торгівлю зброєю на міжнародному рівні, і в ньому Україна відіграє важливу роль як одна з країн, залучених до незаконного обігу зброї після розпаду Радянського Союзу.

Цікаво, що прототипом Юрія Орлова став реальний “збройний барон” Віктор Бут – російський торговець зброєю, який протягом багатьох років постачав зброю до конфліктних зон. Бут був заарештований у 2008 році та засуджений у США, але в 2022 році його обміняли на американську баскетболістку Бріттні Ґрайнер.

Одна зі сцен фільму викликала значний резонанс, адже в ній персонаж Лето цинічно нюхає кокаїн, розсипаний у вигляді карти України. Цей момент підкреслює зухвале ставлення героїв до корумпованого світу, в якому вони діють, а також те, як країни з колишнього радянського блоку використовуються в обхід міжнародних законів для незаконних цілей.

Також у 2018 році Джаред Лето знявся разом із Ланою Дель Рей у рекламній кампанії бренду Gucci, присвяченій лінії Gucci Guilty. Кампанія мала ретро-естетику та підкреслювала образи свободи й бунтарства, близькі як Лето, так і Дель Рей. У рекламних роликах вони з’явилися в оточенні знакових американських декорацій, створюючи атмосферу ностальгії та шику.