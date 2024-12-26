Про це пише Сreapills.
Виробник одягнув Барбі у розкішну червону довгу сукню – ципао, що має силует русалки. Кожна деталь ретельно продумана, щоб нагадати про свята і цінності Нового року за місячним стилем.
“Ця нова лялька з колекції Barbie Signature віддає данину культурному багатству та символам, пов’язаним зі святом, втілюючи вічні цінності, такі як стійкість та процвітання”, – пише видання.
Зокрема, червоний колір виступає в образі Барбі символом удачі та везіння. Цей колір посилюється принтами мейхуа (цвітіння сливи), відомою своєю здатністю розквітати серед зими, уособлюючи стійкість і надію. Щодо аксесуарів ляльки, то золоті сережки та підбори, а також пояс з китайськими мотивами, то вони символізують успіх.
Зазначається, що це лімітоване видання представлене в елегантній червоній коробці із золотими деталями, що цілком передає суть святкування місячного Нового року. Дизайн поєднує в собі повагу до культури свята і сучасну естетику, що безперечно вподобають колекціонери різного віку.
Лялька була доступна для попереднього замовлення на веб-сайті Mattel за ціною 53 євро, та на жаль, вона вже закінчилась.
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