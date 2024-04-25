Президент Володимир Зеленський повідомив, що ті конгресмени-республіканці, які не проголосували за надання військової допомоги Україні, мають знати, що виділені кошти підуть насамперед в оборонний сектор США на виробництво зброї.

Про це він сказав у інтерв’ю Fox News.

“Моє послання тим конгресменам, які були проти (допомоги Україні – ред.): Вони мають знати, що ці гроші йдуть передусім на оборонний сектор Сполучених Штатів. Ми потребуємо насамперед зброї. Це не питання грошей, це питання зброї. Вони мають знати, що їхнє виробництво отримає десятки мільярдів грошей, робочі місця, податки – все це буде у США”, – висловився президент.

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Також він сказав, що частина виділених коштів також піде в інші європейські країни.

“Але все ж навіть не Україні. Тому що частина зброї, якої ми також потребуємо, яка в страшенному дефіциті, яка нам потрібна – і США в цьому підтримують нас, і це завжди допомога промисловості тих країн. Вона не йде в Україну”, – пояснив український лідер.

Він також додав, що Україна ділиться з американськими партнерами власними технологіями.

Глава держави запевнив, що “американці бачать кожен свій долар, який заходить в Україну”.

“Прозорість – у них усе це є… Вони знають, чи це військові витрати, чи пряме фінансування якихось наших галузей. Вони все бачать. Усім цим ми ділимося з нашими партнерами, зі Сполученими Штатами”, – розповів він.