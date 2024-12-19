Американці активно купують автомобілі, побутову техніку та здійснюють інші великі покупки, намагаючись підготуватися до можливого введення нових тарифів під час президентства Дональда Трампа.

Про це пише The Washington Post.

Трамп пообіцяв, що підвищить тарифи на товари з Мексики, Канади й Китаю після вступу на посаду в січні. За словами економістів, це може призвести до зростання цін на імпортовані товари, зокрема на їжу, автомобілі, комп’ютери та паливо.

Американці вже зараз змінюють свої споживчі звички, намагаючись уникнути підвищення цін. Нові дані показують, що в листопаді американці витратили на автомобілі та автозапчастини на 3,6 мільярда доларів більше, ніж у попередньому місяці. Також збільшились витрати на електроніку та побутову техніку, що частково пояснюється ремонтом після урагану Хелен і підготовкою до нових тарифів.

Економісти зазначають, що хоча ціни на ці товари поки що не зросли через зростання попиту, у листопаді ціни на нові автомобілі та побутову техніку все ж піднялися, навіть коли інфляція в інших сферах знизилася.

Тим часом, підприємці також готуються до можливих підвищень цін. Власник магазину AAA Appliances Роберт Пірсон зазначив, що продажі холодильників Frigidaire зросли майже в чотири рази після виборів, і люди намагаються купувати побутову техніку заздалегідь, побоюючись зростання цін.

Нова політика Трампа може коштувати американським домогосподарствам в середньому 3 000 доларів у наступному році, а найбільше постраждають родини з низьким і середнім рівнем доходу.