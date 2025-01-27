Громадяни США почали продавати свої iPhone з уже завантаженим застосунком TikTok за значно завищеними цінами. Хоча роботу TikTok тимчасово відновили, сам застосунок наразі не доступний для завантаження в AppStore.

Про це пише The New York Times.

Зокрема, 37-річний інженер з інформаційних технологій, Піотр Густав, пропонує свій iPhone 15 Pro за 3 тисячі доларів – майже втричі дорожче, ніж новий iPhone 16 Pro. За його словами, гаджет готові купити за 1200 доларів, але він планує знизити ціну лише до 2 тисяч, якщо не отримає кращої пропозиції.

Також на ринку з’явилися оголошення про продаж iPhone з TikTok і CupCut за ціною 3500 доларів, а iPhone 14 Pro продають за 3 тисячі доларів з записом екрану, що підтверджує наявність TikTok. Знайшлося навіть оголошення про продаж телефону за 30 тисяч доларів, хоча продавець сам висловив сумніви щодо реалістичності цієї ціни.

Фахівці попереджають, що купувати телефони, які не скинуті до заводських налаштувань, може бути ризиковано, оскільки на таких пристроях можуть бути встановлені шпигунські програми або інші шкідливі застосунки.

Тим не менш, деякі користувачі знайшли альтернативний спосіб завантаження TikTok через веб-браузер.