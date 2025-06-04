Суд заочно засудив Анатолія Шарія та Антона Шевцова за держзраду

Про це повідомили на Facebook-сторінці Служби безпеки України

Вінницький міський суд ухвалив рішення про заочне засудження блогера Анатолія Шарія та колишнього керівника обласної поліції Вінниччини за державну зраду. Обом призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цю інформацію оприлюднила Служба безпеки України на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Судове рішення було прийняте 4 червня 2025 року.

Згідно з матеріалами справи, з початку повномасштабної війни Анатолій Шарій брав участь у реалізації інформаційних диверсій, організованих Федеральною службою безпеки Росії проти України. Він був залучений до створення та розповсюдження постановочних відео з допитів українських військовополонених.

Розслідування виявило, що Шарій надавав консультації російським військовим щодо формату зйомок допитів та питань, які слід ставити бранцям. Після зйомок блогер редагував відео, видаляючи кадри, що могли б скомпрометувати Росію, зокрема ті, що містили ознаки катувань полонених.

“За даними слідства, комунікація Шарія з окупантами відбувалася через ексочільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова, який переховується у Севастополі за підозрою у держзраді. Задокументовано, що саме від нього пропагандист отримував відео з допитів полонених воїнів ЗСУ, а після ‘монтажу’ поширював через свої інформресурси.” – Служба безпеки України

На основі зібраних доказів Шарія та Шевцова визнали винними за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

У своєму Telegram-каналі Анатолій Шарій прокоментував вирок суду та опублікував фото відповідного документа.

Деталі про Анатолія Шарія та Антона Шевцова

Анатолій Шарій – відомий відеоблогер з проросійською позицією, який публікував відео з критикою української влади на своєму YouTube-каналі, а також на телеканалах 112 Україна, ZIK та NewsOne.

21 серпня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Шарія.

4 травня 2022 року блогера затримали в Іспанії. Служба безпеки України підозрює його у вчиненні злочинів за статтями 111 (державна зрада) та 161 (порушення рівноправності громадян) Кримінального кодексу України.

16 червня 2022 року Львівський суд заборонив діяльність партії Шарія, а її активи були передані у власність держави.

Антон Шевцов у 2016 році був призначений начальником управління Національної поліції у Вінницькій області, але пробув на посаді лише три тижні через протести активістів, які вимагали його відставки через проросійські погляди. З того часу він перебуває в окупованому Севастополі.