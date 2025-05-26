Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

24 травня під час другого етапу обміну “1000 на 1000” в Україну, ймовірно, повернувся Анатолій Тараненко – український військовий, який у 2021 році міг перейти на бік Росії. У Координаційному штабі роз’яснили, яким чином Тараненко потрапив до списків на обмін.

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов зазначив, що чоловіка, схожого на Тараненка, зафіксували медіа під час обміну. Він швидко залишив автобус і направився до медичного закладу, не спілкуючись із журналістами. У списках, опублікованих російськими ЗМІ, під номером 746 також вказано ім’я “Анатолій Тараненко”. Встановлення особи та підтвердження звинувачень наразі здійснюють слідчі органи.

Юсов пояснив, що Україна не мала можливості впливати на формування списків через обмежений час – масштабний обмін був підготовлений і проведений менш ніж за тиждень. “Ми не могли впливати на списки. Росія передала тих, кого була готова передати, і Україна також. Далі – це справа правоохоронних органів і відповідне реагування згідно з законодавством”, – підкреслив він.

Українська сторона робить все можливе, щоб повернути кожного військового, але впливати на рішення Росії не має змоги, додав Юсов.

25 травня командир 1-го корпусу Нацгвардії “Азов” Денис Прокопенко повідомив, що за три етапи обміну жоден військовий 12-ї бригади спецпризначення не повернувся додому, що він охарактеризував як “схоже на знущання”. У корпусі уточнили, що повернулися бійці 14-ї бригади “Червона Калина” і 15-ї бригади “Кара-Даг”, але військових саме з 12-ї бригади “Азову” в обміні не було. Понад 800 бійців цієї бригади вже четвертий рік перебувають у російській неволі.

Юсов також зазначив, що сторони обмінялися взаємними списками військовополонених у рамках обміну “1000 на 1000”, але саме російська сторона визначала, кого повернути Україні. Для Києва пріоритетними були полонені бійці Маріупольського гарнізону.