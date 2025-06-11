Повернення Анатолія Тараненка: справа про дезертирство та обмін полоненими

Як повідомляє видання hromadske

24 травня, під час другого етапу обміну “1000 на 1000”, в Україну, ймовірно, повернувся Анатолій Тараненко – український військовий, який у 2021 році міг перейти на бік Росії. Чечелівський районний суд Дніпра розглядає справу Тараненка за дезертирство, про що свідчить інформація з Єдиного судового реєстру.

Розгляд справи розпочався ще до звільнення Тараненка з полону. У грудні 2024 року суд у Дніпрі відновив втрачені матеріали кримінального провадження щодо нього. Спочатку справа розглядалася у Волновасі, але через повномасштабне вторгнення Росії в Україну процес було призупинено.

5 червня Чечелівський районний суд провів засідання у справі Тараненка, проте не ухвалив рішення про його арешт через відсутність обвинуваченого. У прокуратурі повідомили, що він проходить реабілітацію у Вінниці. Тараненка звинувачують у дезертирстві та привласненні службового майна, що може призвести до покарання у вигляді до 12 років ув’язнення.

Ексдружина Анатолія Тараненка, Ліда, розповіла, що у травні 2025 року він зміг зв’язатися з їхніми спільними дітьми та повідомив про своє місцеперебування – у лікарні в центральній частині України.

Військовослужбовець Сергій Скотар зазначив, що Тараненко добровільно перейшов на бік бойовиків “ДНР”. За даними слідства, він “з власної ініціативи” приєднався до незаконного формування у 2021 році.

Інший військовослужбовець, Данило Кравець, який також перебував у полоні з Тараненком у Донецьку, підтвердив цю інформацію. Кравець потрапив у полон у жовтні 2022 року і був звільнений у квітні 2023 року.

За словами Кравця, Тараненко перебував на гауптвахті у Донецьку з моменту дезертирства із ЗСУ – з січня 2021 року. Він мав “дружні стосунки” з начальником гауптвахти, жив окремо від інших українських військовополонених, чекав на російський паспорт і доносив на полонених.

26 травня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими пояснив, як Тараненко міг опинитися у списках на обмін у форматі “1000 на 1000”. Заступник голови штабу Андрій Юсов зазначив, що Україна не могла вплинути на формування списків через дуже короткий термін підготовки – наймасштабніший обмін було організовано менш як за тиждень.