Відповідний коментар опублікував у Фейсбук головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
“Еміль – мій бойовий побратим і особистий друг. Бойове товариство – це те, що створює довіру на війні, і насправді рухає людьми в бою. Майже рік 3-тя штурмова бригада та 80-та десантно-штурмова бригада воювали під Бахмутом, наступали на Кліщіївку та Андріївку, і тоді я познайомився з комбригом полковником Емілем Ішкуловим. Ми завжди були впевнені за фланг, який прикривали десантники Ішкулова. Ми завжди знали, що у важкій ситуації, 80-та десантно-штурмова прийде на допомогу, підтримає вогнем, і так само для нас була честь прийти їм на допомогу”, – сказав Білецький.
Також Білецький сподівається, що Ішекулов буде задіяний там, де зможе максимально реалізувати свої лідерські якості та досвід для розгрому ворога та зупинки масштабного наступу окупантів. Тобто, буде повернутий до рідної бригади.
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