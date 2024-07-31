Відповідний коментар опублікував у Фейсбук головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

“Еміль – мій бойовий побратим і особистий друг. Бойове товариство – це те, що створює довіру на війні, і насправді рухає людьми в бою. Майже рік 3-тя штурмова бригада та 80-та десантно-штурмова бригада воювали під Бахмутом, наступали на Кліщіївку та Андріївку, і тоді я познайомився з комбригом полковником Емілем Ішкуловим. Ми завжди були впевнені за фланг, який прикривали десантники Ішкулова. Ми завжди знали, що у важкій ситуації, 80-та десантно-штурмова прийде на допомогу, підтримає вогнем, і так само для нас була честь прийти їм на допомогу”, – сказав Білецький.

Командир 3-ї ОШБ додає, що повністю довіряє інформації, яку дає командування 80-ї бригади. Він підкреслює, що там ніколи не будуть брехати, ніколи не підставлять, і відповідатимуть за свої рішення. Окрім того, за його словами, 80-та бригада високо боєздатна, оскільки довіра там побудована в усіх ланках управління.

“Саме тому, я поважаю полковника Ішкулова, і вважаю його одним з кращих бойових командирів бригад ЗСУ, а це ключова посада на війні, оскільки тільки комбриг відповідає за все – і за свою полосу, і за своїх людей, і за приданих, і за озброєння, і за забезпечення, і за звіти та доповіді, і за боєздатність, і за знищення ворога. На жаль, таких всебічно підготовлених комбригів у нас гостро не вистачає на багатьох напрямках. Тому я з подивом почув, що комбрига переводять на іншу посаду. Сподіваюсь що відбулася помилка і ми не розкидуємося найкращими бойовими оіфцерами в критичний момент війни”, – заявив командир 3-ї штурмової.

Також Білецький сподівається, що Ішекулов буде задіяний там, де зможе максимально реалізувати свої лідерські якості та досвід для розгрому ворога та зупинки масштабного наступу окупантів. Тобто, буде повернутий до рідної бригади.