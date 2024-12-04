Глава Офісу президента України Андрій Єрмак поїхав до США для проведення важливих зустрічей, які сприятимуть розвитку відносин з новою адміністрацією США.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, цитує “Інтерфакс-Україна”.

“Сьогодні у США перебуває керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який матиме відповідні важливі зустрічі. Цей контакт на рівні керівника офісу дуже важливий для встановлення, зокрема, відносин з представниками нової адміністрації”, — сказав Сибіга на брифінгу в Брюсселі.

Міністр також нагадав про свої нещодавні зустрічі у Вашингтоні з представниками обох палат Конгресу США і двох партій, під час яких обговорювалися питання подальшої підтримки України.

“Ми сподіваємося на продовження цієї підтримки для України з боку США, американського народу”, — наголосив Сибіга.