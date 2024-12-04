Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, цитує “Інтерфакс-Україна”.
“Сьогодні у США перебуває керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який матиме відповідні важливі зустрічі. Цей контакт на рівні керівника офісу дуже важливий для встановлення, зокрема, відносин з представниками нової адміністрації”, — сказав Сибіга на брифінгу в Брюсселі.
Міністр також нагадав про свої нещодавні зустрічі у Вашингтоні з представниками обох палат Конгресу США і двох партій, під час яких обговорювалися питання подальшої підтримки України.
“Ми сподіваємося на продовження цієї підтримки для України з боку США, американського народу”, — наголосив Сибіга.
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