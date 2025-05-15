Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся до українців із привітанням з нагоди Дня вишиванки, записавши відеозвернення з робочого кабінету.

Відповідне відео він виклав на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

Андрій Єрмак підкреслив значення національного одягу як символу єдності поколінь і національної ідентичності.

«Вітаю всіх з Днем вишиванки. Вона об‘єднує минуле з майбутнім, вона є символом нашої ідентичності. Сьогодні наші люди у вишиванках не тільки в Україні, а всюди, де є українська діаспора», — зазначив Єрмак.

День вишиванки щороку відзначають у третій четвер травня. Свято покликане підтримати українські традиції та згуртувати українців не лише в межах нашої держави, а й за кордоном.