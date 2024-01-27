Останній напередодні знову допустив повернення російських молодіжних команд до міжнародних турнірів.

Я хотів би запросити всіх, хто приймає ці рішення – в комітетах УЄФА, у виконкомі, а також президента Александера Чеферіна. Перш ніж Чеферін вирішить [послабити санкції], нехай приїде в Україну і все побачить. Завітайте до нас, поговоріть про наші проблеми, а потім прийміть рішення.

Нам потрібно посилити тиск на росію, щоб припинити війну – моя заява буде незмінною. Я категорично проти [повернення російських спортсменів], — сказав президент УАФ Андрій Шевченко.