Ідеться про згоду Ради ЄС щодо надання Україні пакета макрофінансової допомоги обсягом до 35 млрд євро – він буде складовою кредиту від "Групи семи".

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соцмережі Х.

Він зазначив, що ця розмова відбулася напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ, запланованого на 14 жовтня, на яке він також запрошений.

За словами Сибіги, з високим представником ЄС із зовнішньої політики Жозепом Боррелем вони обговорили значний поступ у питанні надання макрофінансової допомоги Україні в розмірі 35 мільярдів євро, яку буде профінансовано з прибутків від заморожених активів Росії.

Цей пакет допомоги, що узгоджений Радою ЄС, стане частиною кредиту від “Групи семи”, який базуватиметься на прибутках із російських заморожених активів. Участь США у цій ініціативі залежала від того, чи ЄС продовжить періоди перегляду санкцій проти Росії, забезпечуючи надходження прибутків для погашення кредиту.

Однак, Угорщина вже неодноразово заявляла про наміри блокувати це рішення до президентських виборів у США, що може загальмувати всю ініціативу.