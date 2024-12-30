Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів урочисту церемонію підняття державного прапора над нововідкритим почесним консульством України в Дамаску.

Про це він повідомив у мережі Х.

Відкриття консульства супроводжувалося участю представників української громади в Сирії та почесного генерального консула Тамера Альтунсі. Міністр висловив вдячність місцевим українцям за збереження національної ідентичності в умовах еміграції.

“Мав честь підняти український прапор над нашим почесним консульством у Дамаску. Це важливий крок для зміцнення зв’язків з нашими громадянами за кордоном і підтримки української мови та культури”, – зазначив Андрій Сибіга.

Він наголосив на символічному значенні цієї події, оскільки консульство стане важливим осередком для українців, які проживають у Сирії. Його діяльність спрямована на підтримку громадян, захист їхніх інтересів та популяризацію української культури за кордоном.