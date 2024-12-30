Про це він повідомив у мережі Х.
Відкриття консульства супроводжувалося участю представників української громади в Сирії та почесного генерального консула Тамера Альтунсі. Міністр висловив вдячність місцевим українцям за збереження національної ідентичності в умовах еміграції.
“Мав честь підняти український прапор над нашим почесним консульством у Дамаску. Це важливий крок для зміцнення зв’язків з нашими громадянами за кордоном і підтримки української мови та культури”, – зазначив Андрій Сибіга.
Він наголосив на символічному значенні цієї події, оскільки консульство стане важливим осередком для українців, які проживають у Сирії. Його діяльність спрямована на підтримку громадян, захист їхніх інтересів та популяризацію української культури за кордоном.
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