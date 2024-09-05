Верховна Рада затвердила Андрія Сибігу на посаді міністра закордонних справ України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

“Перше призначення: Сибігу Андрія Івановича на посаду Міністра закордонних справ України”, — йдеться у повідомленні.

За його словами, за призначення Сибіги проголосували 258 народних депутатів.

Нагадаємо, раніше президент України подав до парламенту кандидатуру Андрія Сибіги на посаду нового міністра закордонних справ.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга обіймав посаду посла України в Туреччині. У травні 2021 року він був призначений заступником керівника Офісу Президента України, де відповідав за питання зовнішньої політики та стратегічного партнерства.

У квітні 2024 року уряд призначив його першим заступником міністра закордонних справ.