Андрій Говоров, відомий український плавець, оголосив про завершення своєї олімпійської кар’єри. Це рішення він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram, викликавши широкий резонанс серед шанувальників спорту.

Спортсмен прийняв це рішення всього через місяць після того, як висловив намір взяти участь в Олімпійських іграх 2028 року, які відбудуться в Лос-Анджелесі. Основною причиною такого кроку стали зміни в олімпійській програмі, зокрема введення нової дистанції 50 метрів батерфляєм, яка є коронною для Говорова.

Попри те, що змагання в Лос-Анджелесі були його мрією, плавець вирішив не брати участь у відборі на ці Олімпійські ігри. Він зазначив, що в його житті з’явилися нові плани, які змусили його переглянути свої спортивні амбіції.

«Це було нелегке рішення. Це була довга подорож, жертва і покликання. Я вдячний всім, хто був частиною цього шляху. Я довго розмірковував, зважуючи все, що для мене важливо. Змагання в Лос-Анджелесі були моєю мрією, але життя розпорядилося інакше», – написав Говоров у своєму пості.

Варто зазначити, що Андрій Говоров завершив саме олімпійську кар’єру, але поки не повідомив, чи продовжить він виступати на інших змаганнях.

Андрій Говоров: ключові факти про спортсмена

Андрій Говоров, якому 32 роки, спеціалізується на дистанції 50 метрів батерфляєм.

Він є бронзовим призером чемпіонату світу та дворазовим чемпіоном Європи.

Спортсмен володіє чинним світовим рекордом на дистанції 50 метрів батерфляєм, який становить 22.17 секунди.

Говоров двічі представляв Україну на Олімпійських іграх: у 2012 та 2016 роках, де виступав на дистанції 50 метрів вільним стилем.