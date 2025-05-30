Андрій Осіпов очолив Державне агентство України з питань кіно

Про це 30 травня повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій

30 травня стало відомо про призначення Андрія Осіпова на посаду голови Державного агентства України з питань кіно. Цю інформацію оприлюднили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

Андрій Осіпов – відомий продюсер, письменник та керівник Одеської кіностудії. Він є членом Національної спілки кінематографістів і експертом комісії, що надає гранти Президента України молодим діячам у сфері кінематографії. Осіпов також є одним із засновників національного кінофестивалю “Кіно заради Перемоги” (Cinema for Victory) та головою Ради з державної підтримки кінематографії.

З січня 2017 року він очолює Одеську кіностудію, де ініціював створення музею кіно та музею знімальної та освітлювальної техніки імені Й. Тимченка. Також Осіпов започаткував професійну нагороду “Легенди Одеської кіностудії”, яка вручається кінофахівцям, що мають стаж роботи 25 років і більше.

Крім того, Андрій Осіпов брав участь у журі кількох престижних конкурсів, зокрема Міжнародного літературного конкурсу “Коронація слова”, п’ятого Міжнародного Рівненського кінофестивалю “Місто мрії” та Запорізького міжнародного кінофестивалю.

У липні 2024 року Кабінет Міністрів звільнив з посади голови агентства Марину Кудерчук, призначивши її першу заступницю Юлію Шевчук тимчасовою виконувачкою обов’язків. У квітні 2025 року обов’язки тимчасового голови виконувала Максим Александров.

Варто зазначити, що Державне агентство з питань кіно нещодавно повернули в підпорядкування Міністерства культури та стратегічних комунікацій, після того як у 2021 році його відокремили рішенням уряду.