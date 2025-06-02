Родина Андрія Портнова купила шість квартир у Дубаї на понад 2 млн доларів – розслідування

Про це йдеться в розслідуванні “Схем”

У період з 2022 по 2023 роки родина Андрія Портнова, колишнього заступника голови Адміністрації президента України за часів Віктора Януковича, придбала шість квартир у Дубаї на загальну суму, що перевищує два мільйони доларів. Цю інформацію оприлюднили журналісти в рамках розслідування.

Згідно з даними, отриманими з державних установ Об’єднаних Арабських Еміратів, зокрема Земельного департаменту Дубаю, стало відомо, що ці квартири оформлені на цивільну дружину Портнова, Анастасію Валяєву, та його доньку, Лілію Портнову. На даний момент п’ять з цих квартир залишаються у їхній власності.

Перша квартира, площею 69 квадратних метрів, була придбана Лілією Портновою у жовтні 2022 року в житловому комплексі Sobha Hartland One Park Avenue за приблизно 320 тисяч доларів. У липні 2023 року вона купила ще одну квартиру площею 46,5 м² за майже 250 тисяч доларів, яку згодом продала.

У серпні 2023 року Анастасія Валяєва інвестувала понад 600 тисяч доларів у квартиру площею близько 110 м² у комплексі Sobha Hartland Waves Opulence. У вересні Лілія Портнова придбала ще одну квартиру в цьому ж комплексі за 400 тисяч доларів, а Валяєва – апартаменти за понад 550 тисяч.

У жовтні 2023 року Лілія купила ще одне помешкання площею 34 квадратні метри в Empire Residence за понад 132 тисячі доларів. Також у листопаді 2023 року, незважаючи на наявність власного житла, вона орендувала апартаменти на рік за 36 тисяч у District One Residences.

Журналісти з’ясували, що Лілія Портнова має швейцарське громадянство. В міжнародних реєстрах немає відомостей про її підприємницьку діяльність, так само як і про бізнес Анастасії Валяєвої, за винятком інформації про її володіння компанією Vasilisa Group (раніше Portnov Group) до 2020 року.

Журналісти звернулися за коментарем до Лілії Портнової, Анастасії Валяєвої та адвокатів Андрія Портнова, щоб дізнатися про походження коштів та причини вибору ОАЕ для інвестицій у нерухомість. На момент публікації відповіді не було отримано.

Андрій Портнов, колишній заступник голови АПУ, загинув біля школи в Мадриді 21 травня. Правоохоронці підтвердили, що він помер від травм, несумісних з життям, отриманих внаслідок кількох вогнепальних поранень під час посадки в автомобіль.

Очевидці чули 5 або 6 пострілів, і, за попередніми даними, нападників могло бути кілька. Діти, які відвідують школу, не постраждали.

Деталі про Андрія Портнова

Після втечі Януковича Портнов залишив Україну і провів п’ять років за кордоном. 19 травня 2019 року він оголосив про повернення в Україну після тривалого перебування за межами країни. Однак у січні 2020 року Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, що Портнов нібито проживав в Україні протягом попередніх п’яти років.

Раніше Портнов був у санкційному списку Європейського Союзу, запровадженому у березні 2014 року проти колишніх українських високопосадовців за підозрою в порушенні прав громадян та незаконному привласненні коштів. Проте у 2015 році його виключили з цього списку.

З грудня 2021 року Портнов також підпадає під санкції США, його внесли до переліку осіб за “актом Магнітського”, який стосується високопосадовців, причетних до порушення прав людини та корупції.