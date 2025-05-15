Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нещодавно зустрівся з колегами з Франції, Німеччини та Польщі – Жаном-Ноелем Барро, Йоганном Вадефулем та Радославом Сікорським. Про цю важливу подію Сибіга повідомив у соціальній мережі X.

Під час зустрічі міністр підтвердив відданість президента України Володимира Зеленського мирним ініціативам та поінформував партнерів про останні події на фронті, як військовому, так і дипломатичному. Учасники обговорили подальші кроки у співпраці, зокрема з США, та зусилля, спрямовані на забезпечення стабільного миру і безпеки в Україні та Європі.

Сибіга також акцентував на важливості посилення тиску на Москву для досягнення миру, підкресливши, що це має відбуватися паралельно зі зміцненням обороноздатності України.

Раніше, 14 травня, Андрій Сибіга перебував у Анталії (Туреччина) на запрошення свого турецького колеги Хакана Фідана. Там він провів ряд зустрічей з міжнародними партнерами для координації дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення справедливого миру.

10 травня, за підсумками зустрічі “коаліції охочих” з представниками США та європейських країн, було висловлено заклик до Росії про 30-денне перемир’я, яке мало розпочатися з 12 травня. У засіданні взяли участь представники 35 країн, включаючи Україну, про що повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед учасників зустрічі були президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем’єр-міністри Великої Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск. Деякі країни підключилися до обговорення онлайн. Перед і після засідання учасники провели телефонні розмови з президентом США Дональдом Трампом, який висловив підтримку ініціативі.

Володимир Путін, у свою чергу, запропонував відновити прямі переговори з Україною у Стамбулі з 15 травня без попередніх умов. Цю інформацію він озвучив на пресконференції в Кремлі 11 травня. Речник Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що Росія має свою позицію щодо припинення вогню, але готова розглянути можливість 30-денного перемир’я.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган також підтримав проведення переговорів між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня, про що стало відомо після його телефонної розмови з президентом Франції Макроном.

Володимир Зеленський підтвердив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі для прямих переговорів 15 травня. Російський лідер вже затвердив склад делегації, яку очолить його помічник Володимир Мединський.