Єрмак і Рубіо готують зустріч Зеленського з Трампом на саміті НАТО

Як повідомляє офіційний Telegram-канал Андрія Єрмака
Андрій Єрмак, голова Офісу президента України, провів важливі переговори з Марко Рубіо, державним секретарем США, стосовно підготовки до зустрічі між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Цю інформацію Єрмак оприлюднив у своєму Telegram-каналі 24 червня.
“З Гааги провів змістовну розмову з Державним секретарем США та виконувачем обовʼязків радника з нацбезпеки президента США Марко Рубіо. Обговорили підготовку до майбутньої зустрічі Володимира Зеленського Дональдом Трампом. Приділили увагу питанням структури зустрічі, порядку денному та ключовим питанням для обговорення.”
Під час зустрічі обговорювалися не лише організаційні моменти, але й важливі питання, такі як обмін полоненими та повернення українських дітей, викрадених Росією. Єрмак зазначив, що наразі немає значного прогресу у поверненні дітей, і для цього необхідна підтримка з боку США.
“Зазначив, що прогресу у питаннях повернення дітей, на який ми розраховували, поки що немає і потрібна допомога США. Обміни полоненими та цивільними наразі є ключовим досягненням зустрічей з росіянами у Стамбулі. Але цього недостатньо і це не впливає на завершення війни. Росія продовжує зривати мирний процес. Домовилися продовжувати конструктивну роботу.”
Крім того, Єрмак проінформував Рубіо про підтримку України в зусиллях США щодо стабілізації ситуації на Близькому Сході.
Президент Володимир Зеленський вже прибув до Нідерландів, де 24-25 червня проходить саміт НАТО в Гаазі. Він раніше висловлював намір провести зустріч із Дональдом Трампом під час цього заходу. Білий дім також підтвердив участь американського президента у саміті Альянсу.
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