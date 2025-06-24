Єрмак і Рубіо готують зустріч Зеленського з Трампом на саміті НАТО

Як повідомляє офіційний Telegram-канал Андрія Єрмака

Андрій Єрмак, голова Офісу президента України, провів важливі переговори з Марко Рубіо, державним секретарем США, стосовно підготовки до зустрічі між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Цю інформацію Єрмак оприлюднив у своєму Telegram-каналі 24 червня.

“З Гааги провів змістовну розмову з Державним секретарем США та виконувачем обовʼязків радника з нацбезпеки президента США Марко Рубіо. Обговорили підготовку до майбутньої зустрічі Володимира Зеленського Дональдом Трампом. Приділили увагу питанням структури зустрічі, порядку денному та ключовим питанням для обговорення.” – Андрій Єрмак

Під час зустрічі обговорювалися не лише організаційні моменти, але й важливі питання, такі як обмін полоненими та повернення українських дітей, викрадених Росією. Єрмак зазначив, що наразі немає значного прогресу у поверненні дітей, і для цього необхідна підтримка з боку США.

“Зазначив, що прогресу у питаннях повернення дітей, на який ми розраховували, поки що немає і потрібна допомога США. Обміни полоненими та цивільними наразі є ключовим досягненням зустрічей з росіянами у Стамбулі. Але цього недостатньо і це не впливає на завершення війни. Росія продовжує зривати мирний процес. Домовилися продовжувати конструктивну роботу.” – Андрій Єрмак

Крім того, Єрмак проінформував Рубіо про підтримку України в зусиллях США щодо стабілізації ситуації на Близькому Сході.

Президент Володимир Зеленський вже прибув до Нідерландів, де 24-25 червня проходить саміт НАТО в Гаазі. Він раніше висловлював намір провести зустріч із Дональдом Трампом під час цього заходу. Білий дім також підтвердив участь американського президента у саміті Альянсу.