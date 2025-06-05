Єрмак закликає США посилити санкції проти Росії та підтримати Україну

3 червня The Hill повідомила, що у Сенаті США представники обох партій готують новий масштабний двопартійний пакет санкцій проти Росії на тлі “приголомшливої” операції України “Павутина” та ескалації російських атак.

Андрій Єрмак, голова Офісу президента України, під час свого дводенного візиту до США акцентував на необхідності посилення санкційного тиску на Росію. Це, на його думку, створить “необхідну атмосферу для того, щоб РФ сіла за стіл переговорів”. Цю інформацію він озвучив на брифінгу в українському посольстві у США.

“Як ми обговорили із колегами протягом останніх двох днів, час збільшити тиск на Росію. Ми дуже сподіваємося на нові санкції, що створить необхідну атмосферу для того щоб РФ сіла за стіл переговорів.” – Андрій Єрмак

Єрмак також підкреслив, що від Росії він очікує “не шоу, а участь у справжніх переговорах”, підкреслюючи важливість залучення США та ЄС до цього процесу.

Він також розповів про обговорення військової допомоги від США, зазначивши, що першочерговою потребою України є системи протиповітряної оборони (ППО).

“Це все ще велика проблема для нас – ми не можемо захистити наші міста. Ми потребуємо ракет для систем повітряного захисту, а також деталей для ефективного утримання та ремонту техніки, яку нам передали партнери.” – Андрій Єрмак

Єрмак зазначив, що співпраця зі США триває, і в рамках візиту відбулися важливі обговорення в Білому домі, Держдепартаменті та Конгресі щодо подальших кроків. Консультації проходять на різних рівнях, охоплюючи керівництво країни, армію, розвідку та національну безпеку.

Можливі санкції США проти Росії

На початку квітня 50 американських законодавців, очолюваних республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, представили двопартійний законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти Росії у разі зриву мирних переговорів щодо України.

Цей документ включає первинні та вторинні санкції, зокрема 500% тарифів на країни, які купують російську нафту та її похідні продукти.

18 травня держсекретар Марко Рубіо повідомив, що уряд США просив законодавців дати їм “трохи часу” і не вводити нових санкцій проти РФ, щоб досягти прогресу в переговорах між Кремлем і Києвом.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент підкреслив, що Вашингтон разом із Європою “без вагань” посилить санкції проти Росії, якщо Володимир Путін не виявить готовності до мирних переговорів з Україною “в дусі доброї волі”.

3 червня The Hill повідомила, що у Сенаті США представники обох партій працюють над новим масштабним двопартійним пакетом санкцій проти Росії на фоні успішної операції України “Павутина” та ескалації російських атак. Проте республіканці очікують на “зелене світло” від президента Дональда Трампа.