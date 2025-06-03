Зустріч Єрмака зі спецпредставником США та переговори у Стамбулі

Як повідомляє Telegram Андрія Єрмака

Андрій Єрмак, голова Офісу Президента України, зустрівся зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом у Вашингтоні. Під час цієї важливої зустрічі обговорювалися ключові питання, такі як ситуація на фронті, результати переговорів у Стамбулі, необхідність посилення санкцій проти Росії, а також питання збройної допомоги Україні.

Про деталі зустрічі Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що також піднімалася тема викрадених Росією українських дітей.

“Ми передали Росії списки, чекаємо на відповідь – важливо повернути їх додому. Це важливе питання, і ми цінуємо, що США включені в процес.” – Андрій Єрмак

Голова ОПУ підкреслив, що пояснив американським партнерам, що Росія робить все можливе, щоб не зупинити вогонь у війні, розв’язаній проти України.

“І цьому варто покласти край через силу, бо Україна зробила все, щоб війна припинилася. Але якщо Росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції та знищувати їх військовий потенціал.” – Андрій Єрмак

Єрмак прибув до США 3 червня вранці разом із українською делегацією, яку очолює перший віцепрем’єр-міністр – міністерка економіки Юлія Свириденко. У складі делегації також були представники Міністерства оборони та Офісу Президента.

Під час зустрічей з американськими партнерами українська делегація планує обговорити результати переговорів у Стамбулі, санкції проти Росії, військову допомогу Україні, питання викрадених дітей та російську пропаганду щодо нібито заборони церков в Україні.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

2 червня українська та російська делегації провели другий раунд переговорів у Стамбулі за посередництва турецької влади. Ця зустріч тривала понад годину, і за її підсумками очільник Міноборони та глава української делегації Рустем Умєров повідомив про домовленості щодо обміну полоненими та репатріації 6 тисяч тіл загиблих військових.

Умєров зазначив, що деталі цих домовленостей будуть оприлюднені найближчим часом. Російська сторона також передала Україні так званий “меморандум”, у якому викладено бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови припинення вогню. Київ взяв тиждень на вивчення документа, після чого сторони зможуть узгодити подальші кроки.

Крім того, Умєров запропонував провести наступний раунд переговорів у період з 20 по 30 червня.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який також є членом української делегації, повідомив, що російська сторона відмовилася від безумовного припинення вогню та від зустрічі президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.