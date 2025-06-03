Андрій Єрмак їде до США на тлі переговорів у Стамбулі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

3 червня, у вівторок, Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, вирушає до Сполучених Штатів Америки. Цю інформацію підтвердили джерела РБК-Україна.

Згідно з даними авіаційних сервісів AirNav і FlightAware, ввечері 2 червня президентський літак Airbus A319 UR-ABA здійснив переліт з польського аеропорту Ясьонка в Жешуві до Шеннона, де зробив кількагодинну зупинку. Наразі літак вилетів з ірландського аеропорту Шеннон і прямує до США.

Напередодні речниця адміністрації президента США Дональда Трампа, Керолайн Левітт, повідомила, що Трамп готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним. Формат такої зустрічі був запропонований Україною під час переговорів у Стамбулі 2 червня.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

2 червня українська та російська делегації провели другий раунд переговорів у Стамбулі за посередництва Туреччини, який тривав понад годину. За результатами зустрічі, міністр оборони та голова української делегації Рустем Умєров повідомив, що сторони домовилися про обміни полоненими та репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових. Він зазначив, що деталі будуть оприлюднені “незабаром”.

Крім того, російська сторона передала Україні так званий “меморандум”, що містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Київ отримав тиждень для вивчення та аналізу цього документа, після чого сторони зможуть “скоординувати” свої подальші дії. Умєров також запропонував російській делегації провести ще один раунд переговорів 20-30 червня.

Водночас, за словами першого заступника міністра закордонних справ України та члена української делегації Сергія Кислиці, російська сторона відмовилася від безумовного припинення вогню та зустрічі президента Зеленського з президентом Путіним.