Андрій Єрмак про переговори з Росією та санкції США

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram

Андрій Єрмак, голова Офісу Президента України, зустрівся зі спецпредставником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом. Під час цієї важливої розмови Єрмак акцентував увагу на тому, що позиція Росії на переговорах залишається непродуктивною.

Цю інформацію Єрмак оприлюднив у своєму Telegram-каналі, підкресливши, що лише запровадження санкцій здатне змінити ставлення Росії до ситуації.

“Росіяни тягнуть час і маніпулюють перемовинами, намагаючись уникнути американських санкцій, і не хочуть припиняти вогонь.” – Андрій Єрмак

Керівник ОПУ також запросив Віткоффа відвідати Україну, щоб той міг особисто оцінити ситуацію на місцях.

“Нам потрібне припинення вогню – ми повністю підтримуємо ще з березня відповідну пропозицію США. Також ми готові до зустрічі лідерів, якої уникає Росія.”

Раніше Єрмак мав зустріч зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом, де обговорювали ситуацію на фронті, результати переговорів у Стамбулі, посилення санкцій проти Росії та військову допомогу Україні.

3 червня Єрмак вирушив до США в складі української делегації, яку очолює перший віцепрем’єр-міністр – міністерка економіки Юлія Свириденко. Разом з ними до США поїхали представники Міноборони та Офісу Президента.

Під час зустрічей з американськими партнерами українська делегація планує обговорити результати переговорів у Стамбулі, санкції проти Росії, військову допомогу, питання викрадених українських дітей та російську пропаганду щодо нібито заборони церков в Україні.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

2 червня українська та російська делегації за посередництва Туреччини провели другий раунд переговорів у Стамбулі, який тривав понад годину. За результатами зустрічі, очільник Міноборони та глава української делегації Рустем Умєров повідомив про досягнуті домовленості щодо обміну полоненими та репатріації 6 тисяч тіл загиблих військових.

Російська сторона передала Україні так званий “меморандум”, що містить їхнє бачення мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Київ взяв тиждень на вивчення цього документа, після чого сторони планують скоординувати подальші дії.

Умєров також запропонував провести наступний раунд переговорів у період з 20 по 30 червня.

Водночас, за словами першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, російська сторона відмовилася від безумовного припинення вогню та зустрічі президентів України і Росії.