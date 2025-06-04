Зустріч Андрія Єрмака з Марко Рубіо у Вашингтоні: підтримка України та санкції

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Андрій Єрмак, голова Офісу президента України, нещодавно зустрівся у Вашингтоні з Марко Рубіо, державним секретарем США та виконувачем обов’язків радника з національної безпеки. Про цю важливу подію він повідомив у своєму Телеграм-каналі.
Під час зустрічі обговорювалися актуальні питання, зокрема ситуація на фронті та необхідність посилення підтримки України в сфері протиповітряної оборони. Єрмак і Рубіо також обмінялися думками щодо переговорів з представниками Росії, які проходили в Стамбулі, а також важливості повернення всіх заручників і дітей, викрадених Росією.
“Підкреслив, що Україна зробила все можливе для досягнення миру, згодна на припинення вогню, але Росія проти, тому потрібні додаткові санкції. Домовилися координувати подальші дії.”
Єрмак прибув до Сполучених Штатів 3 червня разом із українською делегацією, яку очолює Юлія Свириденко, перший віцепрем’єр-міністр та міністерка економіки України. У складі делегації також були представники Міністерства оборони та Офісу президента.
За словами Єрмака, під час зустрічей з американськими партнерами планується обговорити питання, пов’язані з переговорами в Стамбулі, санкціями проти Росії, допомогою Україні у війні, а також проблеми викрадених українських дітей та російську пропаганду, що стосується нібито заборони церков в Україні.
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