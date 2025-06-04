Зустріч Андрія Єрмака з Марко Рубіо у Вашингтоні: підтримка України та санкції

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Андрій Єрмак, голова Офісу президента України, нещодавно зустрівся у Вашингтоні з Марко Рубіо, державним секретарем США та виконувачем обов’язків радника з національної безпеки. Про цю важливу подію він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Під час зустрічі обговорювалися актуальні питання, зокрема ситуація на фронті та необхідність посилення підтримки України в сфері протиповітряної оборони. Єрмак і Рубіо також обмінялися думками щодо переговорів з представниками Росії, які проходили в Стамбулі, а також важливості повернення всіх заручників і дітей, викрадених Росією.

“Підкреслив, що Україна зробила все можливе для досягнення миру, згодна на припинення вогню, але Росія проти, тому потрібні додаткові санкції. Домовилися координувати подальші дії.” – Андрій Єрмак

Єрмак прибув до Сполучених Штатів 3 червня разом із українською делегацією, яку очолює Юлія Свириденко, перший віцепрем’єр-міністр та міністерка економіки України. У складі делегації також були представники Міністерства оборони та Офісу президента.

За словами Єрмака, під час зустрічей з американськими партнерами планується обговорити питання, пов’язані з переговорами в Стамбулі, санкціями проти Росії, допомогою Україні у війні, а також проблеми викрадених українських дітей та російську пропаганду, що стосується нібито заборони церков в Україні.