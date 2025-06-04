Єрмак про удар СБУ по Кримському мосту та військову базу Росії в Криму

Як заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax TV

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України, прокоментував нещодавній удар СБУ по Кримському мосту, підкресливши, що Росія перетворила Крим на військову базу. Він зазначив, що міст активно використовується для постачання військової техніки та озброєння. Ці заяви були зроблені в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax TV.

“Це спосіб доставки зброї на Кримський півострів і те, як Росія використовує Кримський півострів після анексії. Він використовується як військова база.” – Андрій Єрмак

Єрмак також підкреслив, що російські війська, зокрема з Криму, запускають ракети по українських містах:

“І тільки сьогодні вночі (йдеться про ніч на 3 червня – ред.) ми були під атакою на багато регіонів. І особливо, наприклад, у Сумах вони знову вбили цивільних людей і поранили багато наших мирних жителів.” – Андрій Єрмак

Вчора стало відомо, що СБУ втретє вразила Кримський міст. Агенти замінували опори моста і вранці 3 червня активували перший вибуховий пристрій. Внаслідок цієї операції були пошкоджені підводні підпірки опор на рівні дна, і міст наразі перебуває в аварійному стані.

У травні цього року видання The Independent повідомляло, що після численних атак України на Керченський міст, який з’єднує материкову Росію з тимчасово окупованим Кримом, Росія почала використовувати сухопутні маршрути для постачання своїх військ.

Згідно з даними агентства Molfar, у березні та квітні на мосту не було жодного руху, пов’язаного з російськими військовими. Агентство використовувало комбінацію зображень Maxar, підрахунків вагонів та ідентифікації вантажу для свого аналізу.